Em comemoração ao mês do Autismo, a Associação ArfloreSer – Autismo em Rede Volta Redonda irá proporcionar uma tarde com palestras, no dia 9 de abril, a partir das 14 horas, no Clube Náutico, no bairro Nossa Senhora das Graças.

O evento contará com a participação de Paula Baia, que irá tratar sobre o tema “Descomplicando a Análise do Comportamento ABA”. Já a assistente social Vanessa de Oliveira vai palestrar sobre “Políticas Públicas de Assistência Social e CRAS”.

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril e foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema e reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista. Segundo estimativas globais, o Brasil possui hoje em sua população cerca de dois milhões de autistas.

O Clube Náutico fica na Rua Quinhentos e Sessenta e Dois, número 179, bairro Nossa Senhora das Graças.