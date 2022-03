O Partido Novo realiza, na próxima semana, o lançamento de pré-candidaturas no Sul Fluminense. O evento acontece na segunda-feira (dia 4), às 19h30, na Associação dos Engenheiros de Volta Redonda, na Vila. Os interessados em participar do evento devem retirar os ingressos no site do partido, por meio do link: https://novo.org.br/detalhes/?id=4931

Dentre os nomes que serão lançados pela sigla na região está aprovado como pré-candidato ao cargo de deputado federal o professor do Instituto Federal, engenheiro e consultor Leonardo Vidal. Além dele, participam do projeto regional o ex-diretor Executivo da CSN e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Marcio Lins; o ex-secretário de Educação de Barra Mansa, Fernando Vitorino; o empresário e ex-candidato a prefeito de Volta Redonda, Evandro Gloria; e a administradora e ex-candidata a prefeita de Volta Redonda, Dayse Penna, que pode ser confirmada como pré-candidata a deputada estadual.

O pré-candidato pelo partido ao Governo do Estado, deputado Paulo Ganime também é presença confirmada. Felipe D’Avila, pré-candidato ao Governo Federal, ainda não havia confirmado, mas também pode estar entre os presentes ao evento.



A Associação dos Engenheiros de Volta Redonda fica na Rua 93C, número 291, Vila Santa Cecilia.