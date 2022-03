Em comemoração ao 78º aniversário da Polícia Federal, a Delegacia de Volta Redonda realizou, na manhã desta segunda-feira (dia 28), uma homenagem em cerimônia solene com hasteamento de bandeiras e presença de autoridades e convidados. O evento aconteceu na nova sede da PF, no bairro Aterrado.

Durante a solenidade, o delegado federal Pedro Paulo Simão da Rocha discursou sobre a atuação incansável da equipe na repressão a crimes. Ele aproveitou a ocasião para dar as boas-vindas formais a sete novos agentes promovidos para complementar o quadro da PF em Volta Redonda. “A Polícia Federal, ao longo sobretudo das duas últimas décadas, vem agindo incansavelmente na repressão aos crimes cuja atribuição investigativa seja de sua responsabilidade. Desde crimes aparentemente mais simples, como a falsificação de moedas de reais, passando por crimes contra a previdência social, tráfico de drogas, crimes ambientais sobretudo praticados na nossa região amazônica, crimes contra o sistema brasileiro de telecomunicações, crimes contra empresas públicas, abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados através da internet, dentre outros, chegando aos crimes relacionados a corrupção e desvios de recursos públicos que sangram os cofres do nosso país, tendo potencial lesivo incalculável”, declarou.

De acordo com o delegado, estima-se que, só no ano de 2020, a PF tenha confiscado cerca de R$ 10 bilhões em patrimônio de suspeitos de toda espécie de crimes. “Atitude esta que, certamente, demonstrou aos meliantes que o crime não compensa”.

Em junho deste ano, a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda completa 18 anos de serviços, não só na área investigativa-criminal, como na área de administrativo, como fiscalizações de produtos químicos, de empresas de segurança privada e autorização para compra e venda de arma de fogo, além de emissão de passaportes e atendimento a estrangeiros. “Nos últimos anos, investimos em novas instalações, na compra de equipamentos de última geração, armamento eficaz, jatos, enfim, grandes investimentos em materiais e estrutura que transformaram a Polícia Federal em uma das instituições policiais mais bem equipadas em nível”, comentou o delegado complementando com agradecimentos a todos os servidores da PF. “Não só os atuais servidores, mas principalmente aqueles que durante décadas se dedicaram diuturnamente para fazer da Polícia Federal esse colosso dos dias atuais”.

Números

Só no ano de 2021 a Polícia Federal deflagrou 9.694 operações, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Ainda no ano passado, foram mais de 10 mil prisões, além da apreensão de bilhões de reais em bens e recursos, conforme informou o diretor-geral, Márcio Nunes de Oliveira. Cabe acrescentar que, para cada real investido na instituição, R$ 5,30 são retornados aos cofres públicos.

Homenagem

Presente ao evento, o major Anderson Cardoso, do 22° GBM (Grupamento de Bombeiro Militar), discursou e parabenizou a atuação da PF. “Não só na questão de policiamento, mas também nas ações sociais, como a nossa famosa Corrida Federal Kids, uma campanha contra a pedofilia, e, mais recentemente, nas ações prestadas em socorro na tragédia de Petrópolis. “Em nome do nosso secretário e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, e do nosso comandante tenente-coronel André Carvalho, prestamos esta homenagem a todos os policiais desta unidade”.