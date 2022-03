Policiais militares do 28º BPM prenderam, no domingo (dia 27), quatro suspeitos pelo crime de furto em uma loja de roupas, na última semana, em Barra Mansa. A prisão ocorreu na Rua Demerval pimenta, no bairro Roberto Silveira.

Segundo a ocorrência policial, entre os envolvidos estão Priscila Galdino Adão de Jesus, de 39 anos; Edgar Gregório da Silva, de 40 anos; Diogo da Silva Evangelista, de 19 anos; e Thiago Augusto Rosa da Silva Pinto, de 26 anos. Na ação, foram recuperados 12 shorts, 24 camisas e dois bonés.

A prisão dos suspeitos ocorreu após a equipe policial receber a informação de que os autores do furto estariam no endereço mencionado. Chegando ao local, os PMs se depararam com Diogo vestindo uma camisa nova com etiqueta e preço. Ao ser indagando, o rapaz informou ter ganhado a camisa de Priscila e Edgar e atribuiu ao trio (Priscila, Edgar e Thiago) a autoria do crime.

Ao procurar pelos suspeitos, a guarnição localizou Thiago usando um boné novo. Este disse aos policiais que não teria participado do crime e informou onde estavam as roupas furtadas. No centro da cidade, os agentes encontraram Priscila e Edgar com uma mochila contendo diversas peças do vestuário. A dupla admitiu ter participado do furto à loja e recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso das algemas na mulher, que se exaltou.

Todos os quatro foram conduzidos até a 90ª DP (Barra Mansa). Priscila e Edgar foram autuados conforme o artigo 155 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Já Thiago e Diogo foram autuados por receptação.

O proprietário da loja compareceu à unidade policial e confirmou que as peças de roupas recuperadas pertencem ao seu estabelecimento.

