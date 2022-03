A Prefeitura de Volta Redonda vai abrir inscrições no dia 1º de abril para contratação de pessoal para o Programa Criança Feliz, do Governo Federal. A contratação é temporária e com formação de cadastro reserva, mas a surpresa nada agradável para aqueles que querem tentar uma vaga é o salário.

Para a função de visitador, com 24 vagas, o salário mensal é de R$ 1.100 para 40 horas semanais. Valor abaixo do salário mínimo que, desde o dia 1º de janeiro, é de R$ 1.212.

Também há vagas para o cargo de supervisor (duas vagas) e coordenador (uma vaga), os salários são de R$ 1,3 mil e R$ 2 mil, respectivamente – sendo necessário que o candidato tenha nível superior completo para essas duas funções. “Essa é a realidade da nossa cidade. Pediram tanto ‘volta Neto’ que ele voltou. Profissionais de nível superior também recebem R$ 1.100 mensais, profissionais da saúde inclusive, que deram a vida trabalhando na pandemia e recebem isso em troca”, comentou uma internauta.

Geralmente, para que o valor não fique abaixo do salário mínimo, a PMVR se baseia na Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal (STF), que em um dos seus artigos considera o total da remuneração percebida pelo servidor público. Isso inclui abonos, entre outros, o que acaba garantindo mais alguns reais para os funcionários.

Seleção

O Processo Seletivo Simplificado será realizado através de avaliação curricular, com prova de títulos e experiência profissional, e terá caráter classificatório; porém, será eliminado do processo o candidato que não apresentar títulos e/ou experiências previstas no edital.

Para aqueles que, mesmo assim, quiserem se candidatar, as inscrições deverão ser feitas pela internet entre os dias 1ª a 11 de abril, por meio do site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde também está disponível o edital da seleção. O candidato deverá preencher a ficha eletrônica de inscrição, confirmar os dados cadastrados, enviar pela Internet, a fim de confirmar sua inscrição e retirar o comprovante.

O candidato deverá entregar o comprovante de inscrição na Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) – Rua 154, n.º 783, bairro Laranjal –, das 9h às 16h (dias úteis), durante o prazo da inscrição, o Curriculum Vitae, acompanhado da documentação exigida para a Prova de Títulos (disponível no edital).