Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) apreenderam, na segunda-feira (dia 28), um adolescente, de 16 anos, acusado de coagir e agredir uma vítima de roubo no município de Vassouras.



O jovem e dois comparsas teriam feito ameaças a uma vítima após ir à delegacia denunciar o assalto e indicar o trio como os responsáveis. Segundo as investigações, os adolescentes fazem parte de uma associação criminosa que comete delitos na cidade de Vassouras, principalmente, no bairro Residência.