O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (DF), na noite desta segunda-feira (dia 28). Ele se sentiu mal quando ainda estava no Palácio do Planalto, com desconforto na região abdominal, recebeu atendimento inicial de médicos da equipe presidencial e, logo depois, foi levado para o hospital para realizar exames.

As suspeitas dos médicos são de que o presidente esteja com um novo quadro de obstrução intestinal.

O presidente era aguardado para a cerimônia de filiação de dois de seus ministros – Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Família, Mulher e Direitos Humanos) – ao Republicanos, mas, devido ao mal-estar, não compareceu.

Cabe lembrar que, em janeiro, Bolsonaro chegou a ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Na ocasião, o presidente interrompeu as férias no litoral catarinense e deu entrada no hospital na capital paulista, onde já ficou internado em outras ocasiões.

Em boletim médico, o hospital informou que o presidente estava com um quadro clínico de suboclusão intestinal – ou seja: novamente a obstrução intestinal que já o acometeu desde que levou a facada, em 2018.

Após uma semana internado, ele recebeu alta hospitalar sem a necessidade de nova cirurgia.

Seis cirurgias

Desde que sofreu um atentado a faca na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro foi submetido a seis cirurgias. Duas delas não tiveram relação com a facada: uma vasectomia e uma retirada de cálculo na bexiga.

