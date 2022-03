A Polícia Civil localizou na terça-feira (dia 29) quatro pessoas supostamente envolvidas no homicídio praticado em Arrozal na noite anterior (28), cuja vítima foi Ana Paula Vicente Oliveira, de 29 anos. Após desentendimento com um dos envolvidos, Ana Paula foi morta com 11 tiros em casa, na frente do marido e da filha pequena. O crime foi planejado.

Segundo a polícia, um dos suspeitos é Paulo Vitor Nascimento Ferreira, de 21 anos. Ele foi encontrado na casa de sua namorada, de 19 anos, menos de 24 horas após o crime. O casal foi levado para a 94° DP (Piraí), mas a mulher foi liberada.

Um terceiro envolvido, um adolescente de 16 anos, também foi apreendido após denúncias sobre sua participação no caso. De acordo com as investigações, o menor teria ficado encarregado de dar cobertura na porta da residência da vítima.