Um jovem, de 16 anos, identificado como Claudio Manuel Silva, foi morto a tiros na noite de terça-feira (dia 29), em Barra Mansa. O crime aconteceu na esquina entre as Ruas Rodolfo Marques e Benedito Antônio Dias, no bairro São Pedro. Claudinho, como é conhecido, já havia sido vítima de tentativa de homicídio há seis meses, quando foi atingido por um tiro nas nádegas. Não há testemunhas do assassinato, mas o caso foi registrado na 90ª DP.