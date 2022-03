O Disque Denúncia de Angra dos Reis divulgou na terça-feira (dia 29) cartazes de suspeitos procurados, com objetivo de ajudar as polícias Civil e Militar a localizar o paradeiro deles.

Os procurados são conhecidos como “Vidigal”, “Léo do Peres”, “Maquinista”, “Bigode” e “Sem Roupa”. Todos estão com mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Por informações sobre o paradeiro de Willensen Luiz da Silva, o “Vidigal”, é oferecida uma recompensa de R$ 10 mil. Ele é suspeito de chefiar o tráfico nas comunidades da Lambicada e Camorim Grande. Leonardo da Silva, o “Léo do Peres”, é apontado como “dono” do tráfico no Morro da Glória e demais morros do Centro. A polícia descobriu um endereço dele em Volta Redonda, mas durante operação para cumprir mandados de prisão, Léo do Peres não foi encontrado.

Já Marco Thomaz dos Santos Moreira de Almeida, o “Sem Roupa”, é apontado como subgerente e soldado do tráfico de drogas no Frade. Outro procurado é Alex de Miguel, conhecido como “Maquinista”. Ele é apontado pela polícia como chefe do tráfico no Frade e está foragido do sistema penal. Já Pablo Miguel Rodrigues Pereira, o “Bigode”, é considerado chefe e gerente geral do tráfico nas comunidades da Glória.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos ou esconderijo de armas e drogas, pode entrar em contato com o Disque Denúncia de Angra dos Reis, através do telefone 0300 253 1177.