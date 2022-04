A Companhia Siderúrgica Nacional apresentou uma proposta para o acordo coletivo dos trabalhadores nesta terça-feira (dia 5) ao Sindicato dos Metalúrgicos. Segundo a proposta que o Jornal Folha do Aço teve acesso, o reajuste salário para aqueles com salário até R$ 3 mil seria de 8,1%. Para os trabalhadores com vencimentos acima deste valor, o acréscimo salarial seria de 5%. Além disso, a empresa teria oferecido uma carga extra no cartão alimentação de R$ 400 em maio e dezembro e uma recarga de R$ 700 em maio, a título de banco de horas.

A proposta também contemplaria o piso salarial, que teria reajuste de 4%, e uma bonificação de 1.9 salário, já que não houve definição de metas e critérios da PPR.

Ainda não há data para a proposta ser levada para a apreciação dos funcionários, mas a informação é de que o sindicato indicará pela rejeição.