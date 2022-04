A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí abriu o Mês Conscientização do Autismo com duas ações realizadas no sábado (dia 2). A primeira aconteceu na Casa de Brincar, no interior da Metalúrgica Barra do Piraí (MBP), com a entrega de Título de Cidadania Barrense. A segunda ação ocorreu no Centro, com a marcha de conscientização pela data, liderada pela direção escolar da Escola Municipal Professor Arlindo Rodrigues. Ao longo de abril, escolas municipais, da rede pública e privada, farão eventos para celebrar a data.

O 2 de abril é considerado mundialmente como o Dia de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, para promover a reflexão e conscientização de governos e sociedade civil sobre o transtorno do neurodesenvolvimento (TEA), a fim de evitar visões preconceituosas e sem embasamento científico. Além da comemoração, o mês de abril inteiro foi estabelecido pela organização como mês de conscientização mundial e visibilidade à temática do TEA.

A solenidade de entrega de Título de Cidadania Barrense aconteceu na manhã de sábado e foi feita pelo prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, a Saulo Laucas. Autista, ele é formado em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e tinha Barra do Piraí no coração, como ele mesmo disse em seu discurso. “Agora, sou um barrense de verdade, e recebi o título das mãos do prefeito. Saibam que estou muito feliz por esse dia, de grande importância em minha vida, pois levo o nome do município onde vou, com minhas canções e apresentações”, frisa Saulo.

Após interpretar os hinos Nacional e a Barra do Piraí, Saulo ainda cantou a Ave Maria e Carinhoso, nas versões de Schubert e Pixinguinha, respectivamente. Emocionado, o prefeito Mario Esteves fez um convite ao homenageado, para que ele possa ser ‘prefeito por um dia’, no Gabinete Municipal. O Chefe do Executivo ainda lembrou dos desafios à frente da prefeitura no tocante aos investimentos na Educação Inclusiva, chamada de Departamento de Educação Especial.

“Sabemos de todos os desafios que precisamos enfrentar. E o mais em tela é o que se refere aos mediadores. Não estamos fazendo vista grossa. Muito pelo contrário, precisamos entender que a Educação ficou quase dois anos sem ter aula presencial. E, quando isso aconteceu, para se ter uma ideia, tínhamos uma demanda menor de crianças com Autismo. Hoje, voltando à aula presencial, chegam a mais de 100. Não lamentamos pela demanda; até percebemos que estão confiando na educação pública. Porém, já encaminhamos ao Ministério da Educação um novo Censo Escolar, para que, assim, tenhamos o pagamento feito pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. É um sistema burocrático? Sim, mas estamos buscando as melhores saídas para atender a nossas crianças, que são mais que especiais”, completou.

Participaram do evento, além do prefeito Mario Esteves e do homenageado, Saulo Laucas; a secretária de Educação, Glória Guimarães; o presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Soares; o secretário de Ordem Pública, José Luiz de Brum Sabença; e outros.

Foto: Divulgação Juan Barbosa/PMBP