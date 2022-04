A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (dia 5), um homem, que transportava cerca de 500 kg de maconha no interior de um veículo, em Macaé.

Na mesma ação, os policiais prenderam ainda outros dois homens, que faziam a função de batedores da carga.

A droga, apreendida no bairro Cabiunas, era proveniente de Campos dos Goytacazes, e tinha como destino o município macaense. Foram apreendidos ainda dois veículos.

O material, os veículos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para a formalização dos procedimentos.

MISSÃO REDENTOR

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

Foto: Divulgação