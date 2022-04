O governador Cláudio Castro voltou, nesta segunda-feira (dia 4), ao município de Angra dos Reis, que foi fortemente atingido pelas chuvas no fim de semana, e percorreu áreas afetadas pelo temporal. A visita foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo prefeito Fernando Jordão. No fim de semana, o governador esteve em Angra e em cidades da Baixada prejudicadas pelas chuvas.

No bairro Monsuaba, um dos pontos mais impactados, o governador reafirmou o compromisso do Governo do Estado na adoção de medidas para minimizar os danos causados à população pela chuva. Castro reafirmou aos moradores que vai construir moradias em terreno no bairro.

“Visitamos o terreno, que atualmente é um campo, onde o Estado e o Governo Federal vão construir moradias, em parceria com a prefeitura. São residências definitivas que vão ajudar na reconstrução de Monsuaba”, disse o governador.

Ainda com o presidente e o prefeito de Angra, Castro visitou um dos pontos de apoio montado na Escola Municipal Raul Pompéia. “Estamos trabalhando juntos. Conversamos com famílias que estão no abrigo e vamos dar assistência”, acrescentou o governador. De acordo com a prefeitura, 314 pessoas estão nos 38 pontos de apoio abertos no município.

Desde a noite de sexta-feira (dia 1º), o Corpo de Bombeiros já atuou em mais de 920 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Até o momento, foram registradas 19 mortes. Mais de 150 pessoas foram resgatadas com vida pela corporação. As buscas continuam e há cinco desaparecidos.

Em Monsuaba, foram registrados 10 óbitos e uma pessoa está desaparecida. Ainda na região, na Ilha Grande, três pessoas estão desaparecidas. Em Paraty, na Ponta Negra, as chuvas deixaram seis óbitos, uma pessoa ainda está desaparecida.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem morreu eletrocutado ao tentar ajudar uma pessoa que havia ficado presa na enchente.

Divulgação / Governo do Estado