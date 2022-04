A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Com isso, os contribuintes terão um pouco mais de tempo para acertar as contas com o Leão. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (dia 5).

Cabe lembrar que quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido. A declaração pode ser enviada por meio do site gov.br/receitafederal ou através do aplicativo “Meu Imposto de Renda”.

Neste ano, as restituições acontecem em cinco lotes, sendo o primeiro iniciado em 31 de maio, seguindo a ordem de prioridade estabelecida em lei. Os pagamentos vão até o dia 30 de setembro.

Outra novidade neste ano, é que o contribuinte pode informar sua chave PIX para recebimento da restituição, desde que seja o CPF do contribuinte. As demais opções de crédito em contas correntes e poupanças seguem valendo.