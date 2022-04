A Prefeitura de Barra Mansa reabre a Rua Doutor Mário Ramos, no Centro, em sua totalidade, para o tráfego de veículos e pedestres nesta quinta-feira (dia 7), a partir das 7h. Desde o dia 14 de fevereiro, a via foi interditada no trecho entre o trevo e o posto de combustível em função do rompimento da galeria de águas pluviais que arrebentou as tubulações de gás e água, fez parte da calçada de um estacionamento particular ceder e provocou ainda o desabamento parcial da rua.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, o asfaltamento do local está previsto para iniciar em aproximadamente 15 dias. “Neste período, vamos deixar a via aberta para que haja a acomodação do solo a partir do tráfego pesado de veículos. A intenção é evitar a formação de recalque, degraus. Depois então, faremos o asfaltamento definitivo”.

Drable agradeceu a compreensão da população e destacou que o momento vivido foi muito difícil. “A interdição da Rua Doutor Mário Ramos prejudicou muito gente, inclusive o dono do estacionamento existente no local que neste período teve parte da área utilizada pela Prefeitura como canteiro de obras”.

A Prefeitura, através do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria de Manutenção Urbana, realizou na Rua Doutor Mário Ramos a reconstrução da galeria de águas pluviais há quase 15 metros de profundidade e a recomposição do aterro, serviços necessários e de alta complexidade.

Estudos preliminares da Defesa Civil apontaram que o desabamento na Mário Ramos foi provocado por conta da intensidade das chuvas ocorridas em fevereiro e o grande fluxo de água que acabou causando graves danos à rede de captação de águas pluviais, ocasionando o rompimento da tubulação. Além desses estragos, na ocasião, houve vazamento de gás natural e a interdição momentânea do posto de combustível.

Com o problema, a Prefeitura precisou implementar ações emergenciais no trânsito, quando foi estabelecido o fluxo de veículos em mão dupla a fim de atender aos moradores das Ruas Madre Filomena e José Maria de Cruz, além dos alunos de uma universidade que funciona próxima ao local.

Foto: Paulo Dimas