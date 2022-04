Uma operação da Polícia Civil do Rio, que tem como alvo o vereador Gabriel Monteiro (PL), está sendo realizada na manhã desta quinta-feira (dia 7), em endereços ligados ao parlamentar. O objetivo dos agentes da 42ª DP (Recreio) é cumprir 11 mandados de busca e apreensão.

Entre os endereços vistoriados estão o gabinete do vereador, na Câmara de Vereadores, no Centro, e a casa dele, no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca. Os mandados foram expedidos pelo Plantão Judiciário.

A ação faz parte das investigações sobre o vazamento de um vídeo íntimo entre Gabriel e uma adolescente, de 15 anos. De acordo com Gabriel, a relação foi consensual e a gravação do vídeo foi acertada e autorizada entre as duas partes.

Cabe lembrar que o mesmo vídeo envolvendo a menor de idade motivou uma representação na Câmara Municipal do Rio, onde o vereador poderá perder seu mandato. Gabriel acusa ex-assessores de vazarem as imagens. Os ex-funcionários, por sua vez, acusam Gabriel de assédio moral e sexual, agressões, violação de direitos da criança e uso indevido de servidores.

Vale ressaltar ainda que a distribuição de material pornográfico envolvendo menores é crime, previsto no Artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a pena pode chegar a seis anos de prisão, além de multa.

Imagem: Reprodução/TV Globo