Policiais rodoviários federais apreenderam, na manhã de quinta-feira (dia 7), na Via Dutra, em Piraí, 132 quilos de maconha. Foram presas três pessoas em dois carros.

A droga, dividida em 141 tabletes, estava no porta-malas de um veículo, no qual estava apenas o motorista. Um casal estava em outro carro que, segundo a polícia, atuava como batedor, para alertar sobre fiscalizações policiais. Os dois carros foram abordados no quilômetro 227 da Dutra, onde fica o posto da Polícia Rodoviária Federal, na cabeceira da pista de descida da Serra das Araras.

De acordo com os agentes, o carro em que as drogas eram transportadas está com sinais de identificação adulterados. A maconha, os veículos e as três pessoas foram encaminhadas à sede da Polícia Federal na Praça Mauá, no Rio.

Foto: PRF