O evento fez parte das comemorações da Semana da Saúde, que culminou no dia 7, considerado o Dia Mundial da Saúde. Também em Barra do Piraí, a AAP-VR iniciou o atendimento odontológico itinerante, com profissionais do Centro Odontológico da entidade em Volta Redonda, promoveu uma manhã de cuidados estéticos e aferição de pressão.

Ainda no dia 7, houve grande movimentação no Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), no bairro Nossa Senora das Graças, com profissionais da Associação e parceiros da instituição realizando aferição de pressão arterial, auriculoterapia, teste de glicemia, massagem quick e podologia. A diretora de saúde da AAP-VR, Helenice Pereira Melo de Almeida comemorou o sucesso do evento.

“A Semana da Saúde aconteceu exatamente como a gente havia previsto, com muitos atendimentos e uma interação muito grande dos nossos associados com a associação. O serviço de telemedicina é um sucesso e vem preencher uma lacuna para o pessoal de Barra do Piraí, o mesmo acontecendo com a odontologia itinerante. E os serviços oferecidos no Centro Integrado de Saúde e Assistência mostraram o compromisso da nossa entidade com a saúde e bem-estar dos associados e dependentes. Quero deixar o meu muito obrigado e os parabéns a todos os que contribuíram para o sucesso da Semana de Saúde”, afirmou Helenice Almeida.

Para melhor atender as expectativas dos seus associados de Barra de Piraí, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda inaugurou o serviço de telemedicina, com o médico de Volta Redonda consultando diretamente o paciente de Barra do Piraí por computador, ligado a uma grande tela, o que agradou aos associados. Esse serviço é necessário pela dificuldade de contratar médicos de algumas especialidades para trabalhar naquele município.

