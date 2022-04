A Assistência Social da Transporte Excelsior visitou no último dia 28 o espaço físico Casa Rosa, em Barra Mansa, que tem como proposta acolher pacientes em tratamento de câncer. Idealizada por Márcia Cristina, a iniciativa concentra apoio no Serviço de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia, Oncobarra.

O espaço físico foi criado em 2019 e faz parte do projeto ‘Amor em Movimento’. Segundo Márcia, mais de oito mil pessoas foram atendidas pelo programa no segundo semestre do ano passado.

“Nós fizemos um levantamento desde o começo de junho até dia 23 de dezembro e chegamos a essa marca importante. Por mês, de 1200 a 1500 pessoas se alimentam com café da manhã, sopa ou lanche da tarde”, relata a criadora.

Além do suporte na alimentação, a Casa Rosa oferece banho e dormitório, doação de perucas, próteses mamárias e almofadas terapêuticas. Ao todo, a equipe conta com 45 pessoas, entre voluntários e profissionais, como duas nutricionistas, três psicólogos, assessoria jurídica, assistência social e ministração de cura interior. A fundadora afirma que o apoio prestado pelo projeto é fundamental tanto para quem é auxiliado quanto para os que ajudam.

“Eu fui curada de um câncer terminal e nunca vou esquecer o amparo que recebi por uma casa de acolhimento. Em 2017, os serviços começaram dentro da Oncobarra e, dois anos depois, conseguimos o espaço. Nós atendemos com o objetivo de proporcionar aconchego aos pacientes, pois muitos chegam com feridas na alma, rejeição e vícios. Os serviços de cura interior estão com alta demanda”, declara Márcia Cristina. Em nota, a Transporte Excelsior reafirmou seu compromisso com a Responsabilidade Social.

A Casa Rosa fica na Rua Santos Dumont, 182, no Centro, em Barra Mansa. Os interessados também podem entrar em contato pelos telefones (24) 3401-0139 ou WhatsApp (24) 99943-8542.

Foto: Reprodução da internet