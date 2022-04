O stand montado pela prefeitura de Vassouras na edição do WTM Latin America 2022 foi uma das atrações do principal evento mundial da indústria de viagens e turismo da América Latina, realizado entre terça e quinta-feira (dias 5 e 7), em São Paulo. Imagens da cidade do Sul do Estado foram exibidas no espaço especial da secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), além do trabalho de divulgação dos atrativos locais, como pontos turísticos, artesanato e dos produtos, como café e cachaça.

O encontro reuniu 565 expositores, de 40 países, contabilizando ainda 55 atividades extras, entre treinamentos, ativações, capacitações e outras ações. “Com Sávio Neves, que recentemente assumiu a Setur-RJ, estive em reuniões importantes com agências de viagens, um dos principais objetivos da presença na WTM. Sávio ainda esteve no stand de Vassouras e divulgou o Festival de Cinema”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias. “O novo ministro do Turismo, Carlos Brito, um grande parceiro de Vassouras à frente da Embratur, também prestigiou nosso espaço”.

A WTM é o evento no qual a indústria de viagens se reúne para negociar e fechar contratos que contribuem com o posicionamento da região como uma das áreas mais importantes da indústria mundial de viagens e turismo. A feira aconteceu no Expo Center Norte, onde 15 mil profissionais de viagens, turismo e empresas expositoras se encontram para fazer networking, negociar e descobrir as últimas novidades do setor.

Entre os presentes estava o organizador do Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café, Bruno Saglia. “Juntos, articulamos novas ações para esse evento que vai movimentar a região em maio”, comentou Wanderson Farias.

Além do espaço no stand da Setur-RJ, Vassouras também teve destaque no stand do Ministério do Turismo, onde um totem destacava a Praça Barão de Campo Belo e a importância da acessibilidade nos pontos turísticos. “Vassouras merece a atenção do Brasil por suas belezas e história. A articulação com Setur-RJ, Embratur, Ministério do Turismo e outros órgãos e entidades é de extrema importância para que nossa cidade esteja cada vez mais valorizada”, disse o secretário da pasta no município.

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras aproveitou a WTM Latin America 2022 para lançar o cartão impresso que será distribuído em feiras, eventos, hotéis e outros pontos importantes para divulgação. Além das redes sociais @visitevassouras, o Qr Code impresso direciona o interessado com facilidade para o site visitevassouras.com. “Concluímos que é importante que as pessoas tenham em suas mãos, literalmente, o caminho para conhecer mais da nossa cidade e da nossa estrutura organizada para receber turistas e sediar eventos”, explicou o secretário Wanderson Farias.