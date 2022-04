Após confirmar ter participado de um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito Neto, de Volta Redonda, afirmou na manhã de quinta-feira (dia 7) que está disposto a conversar com Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL), ambos também pré-candidatos à presidência da República.

“Fui convidado pelo André Ceciliano (PT) para essa conversa. Estive lá, fui tratado com muito carinho”, tratou de justificar Neto. “Lula foi um presidente que ajudou muito Volta Redonda, e o município também deve muito ao André Ceciliano, que tem ajudado a cidade em tudo que precisa”, justificou.

Duramente criticado durante a semana pela ala bolsonarista, Neto rapidamente tratou de sinalizar a sua disposição de sentar à mesa para dialogar com outros grupos políticos que disputam a presidência. “Se me convidarem para conversar com Ciro ou com Bolsonaro, eu irei sem problema nenhum. Meu partido é Volta Redonda. O Neto não precisa da ajuda de ninguém, mas Volta Redonda precisa muito. Meu vice-prefeito, Sebastião Faria, que é um grande amigo e muito competente, não esconde de ninguém que é Bolsonaro. Se ajudar Volta Redonda, tem meu apoio. Isso faz parte da democracia”, disse.

Neto reforçou ainda o apoio ao governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição e que pertence ao mesmo partido de Bolsonaro. Do mesmo grupo, Deley de Oliveira e Munir Francisco, ambos recém-filiados ao PSD e pré-candidatos às eleições deste ano, também devem contrariar a indicação do partido comandado no estado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, para apoiar Castro, a quem Neto não poupa elogios.

“É o meu candidato [Cláudio Castro]. Agradeço a esse homem todos os dias. Esse governador tirou Volta Redonda de um buraco sem tamanho e gratidão não prescreve”, destacou.

Portas fechadas

Na edição 548, a Folha do Aço repercutiu o encontro a portas fechadas no dia 28 de março do prefeito Neto com o ex-presidente Lula. A reportagem lembrou que o chefe do Executivo da maior cidade do Sul Fluminense estaria propenso a caminhar em sentido oposto ao governador Cláudio Castro quando o assunto é apoio à disputa presidencial.

Castro, como é de conhecimento público, goza de relação próxima com o presidente Jair Bolsonaro. Ambos, aliás, recém-filiados ao PL. Para a dupla, ter a máquina pública de um município como Volta Redonda a favor garantiria um palanque importante na busca pela reeleição.

O encontro de Neto com Lula foi divulgado pelo site da Veja. Segundo a reportagem, Neto e outros nove prefeitos fluminense foram ao encontro no Rio de Janeiro organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano, pré-candidato do PT ao Senado. A reunião, segundo informado, teve como objetivo buscar capilaridade e apoio fora do campo da esquerda para Lula.

Foto: Divulgação