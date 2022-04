O município de Porto Real terminou o ano de 2021 atingindo nota máxima em todos os indicadores do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (PREFAPS), sendo o único município do Estado a alcançar essa marca.

Segundo Rachel Bello, coordenadora de Atenção Básica de Saúde no município, a avaliação foi feita entre os 92 municípios do Estado. “Essa é uma marca importante, fomos o único município do Estado a atingir todos os indicadores nos três quadrimestres do ano de 2021”, disse a coordenadora, que registrou a dedicação de todos os profissionais da saúde e o planejamento de trabalho como fatores primordiais para essa conquista.

O prefeito Alexandre Serfiotis comemorou a marca e destacou o compromisso de todos os profissionais com a saúde pública do município. “Quando assumi a gestão da nossa cidade, eu sabia dos desafios, mas estamos vencendo um por um e devolvendo um atendimento de qualidade aos munícipes. Esse primeiro lugar no Estado é fruto da dedicação e do trabalho aplicado por todos”, finalizou Serfiotis.