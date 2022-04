A Prefeitura de Barra do Piraí mantém quatro Centros de Referência em Assistência Social (Cras) no município. Os locais oferecem serviços que vão desde orientações sobre direitos básicos à confecção do Cadastro Único (CadÚnico).

As quatro unidades, no Centro, Vargem Alegre, Areal e Califórnia, são responsáveis por atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, portadores de deficiência, idosos, crianças, adolescentes, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Auxílio Brasil, entre outros. Dentre suas funções, o Cras é responsável por oferecer orientação sobre os benefícios sociais, acesso a projetos de assistência social, orientação sobre serviços públicos e outros.

Um dos principais ofícios prestados é a realização do “CadÚnico”, instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda e registra informações, como características do domicílio, identificação de pessoas, escolaridade, renda, entre outras. O programa é utilizado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios de diversos programas, dentre eles o Auxílio Brasil e o Casa Verde e Amarela. Além disso, pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais.

Para se inscrever, o beneficiário deve comparecer em qualquer Cras da cidade e possuir renda igual ou menor a meio salário mínimo por pessoa, renda familiar de até três salários mínimos e renda familiar maior que três salários mínimos no caso de inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ressalta o trabalho da Secretaria de Assistência Social, a importância da assistência prestada pelo Cras e como eles são instrumentos de promoção da cidadania. “A Secretaria de Assistência Social vem realizando um ótimo trabalho. Os Cras de Barra promovem auxílio para as pessoas que necessitam e, devido a isso, propiciam uma melhora na vida de várias pessoas”, afirma Mario.

Os telefones para contato são: Cras Centro (2442-1087), Cras Califórnia (3347-8451), Cras Areal (2445-1546) e Cras Vargem Alegre (2430-2141).