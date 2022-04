Duas mulheres, de 31 e 51 anos, alegam ter sido agredidas na tarde terça-feira (dia 12) por um homem, de 26 anos, em Barra Mansa. De acordo com as vítimas, o suspeito teria invadido a casa de uma delas – que fica na Rua 1 da Vila Natal – pedindo um saco de arroz. Com a negativa, o rapaz teria agredido as duas.

Localizado por policiais militares, o suspeito alegou que também foi agredido. Os três foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro, onde foram atendidos.

O caso foi registrado na 90ª DP.