A Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda lançou oficialmente, na Santa Missa do Crisma, na quinta-feira Santa (dia 14), o hino para o Centenário Diocesano, que será celebrado no dia 4 de dezembro. De autoria do seminarista Daniel Cezar, a canção contempla o tema do Centenário: Memória, Gratidão e Missão e o lema: “Rendei graças ao Senhor, anunciai as suas obras” (Sl 105, 1).



Veja a letra:

Refrão: DAI GRAÇAS AO SENHOR,

SUAS OBRAS PROCLAMAI (Sl 105,1)

POR CRISTO, COM CRISTO, EM CRISTO,

GLÓRIA ETERNA A DEUS CANTAI!

1- Cem anos de rica MEMÓRIA

Queremos juntos hoje celebrar:

É Deus que sempre faz da nossa história

Revelação de Seu amor sem par.

2- Cem anos de tal GRATIDÃO

Por tantas vidas postas a servir

São tantos dons, mas um só coração:

É o Reino eterno a se construir!

3- Cem anos de viva MISSÃO

Que se renova no divino amor,

Tendo em Sant’Ana firme proteção:

Igreja Santa, povo do Senhor!

Assista o videoclipe no Youtube: https://youtu.be/6vecWQIp-7g