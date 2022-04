Barra Mansa completou nesta quarta-feira (dia 20), 55 dias sem registrar mortes por Covid-19 na cidade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o último óbito pela doença dentro do município ocorreu no dia 24 de fevereiro. Outra morte foi contabilizada em 1º abril, porém, ela aconteceu em março e fora da cidade. A melhora no cenário epidemiológico é decorrente do avanço da vacinação, que já contabiliza quase 348.557 doses aplicadas.

A gerente da Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, explicou como os dados foram analisados. “O último registro de óbito que tivemos em nosso relatório foi dia 1º de abril, porém, a morte ocorreu em meados de março, fora da cidade. Nesse mesmo mês nós registramos alguns óbitos, que na verdade aconteceram em fevereiro e só foram confirmados depois. Esses registros consideram o tempo usual de análise das notificações”, explicou Juliana.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, comentou com alegria a conquista do município. “Nós, profissionais da Saúde, ficamos muito felizes com essa notícia, pois lutamos durante muito tempo para conseguir alcançar esse feito. Ficar tantos dias sem morte pela doença é algo maravilhoso e nós devemos sempre nos lembrar que isso só tem sido possível graças à vacinação”, ressalta Marlene.

Segundo dados relacionados à Covid-19, divulgados pela Gerência de Vigilância em Saúde de Barra Mansa, nesta quarta-feira, 20, o município registrou ocupação de um dos 21 leitos clínicos e um dos quatro de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis. Em relação aos respiradores, não há nenhum ocupado. O boletim epidemiológico totalizou 31.976 casos positivos, 739 óbitos e 31.369 pessoas curadas.

