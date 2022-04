Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram, na quinta (dia 21), um motorista de 56 anos com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

A abordagem ocorreu na altura do Km 316 da Dutra, em Itatiaia.

De acordo com a PRF, após consultar a documentação do veículo, os policiais constataram que o motorista estava com a sua habilitação suspensa, caracterizando crime de trânsito previsto no artigo 307 Código de Trânsito Brasileiro.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um TCO junto ao condutor, tendo este assinado se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Também foi aplicada multa no valor de R$ 880,40. O veículo também ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.

Foto: PRF