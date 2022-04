Morreu na tarde desta quinta (dia 22), a menina Raquel Antunes da Silva, 11 anos de idade. Ela se envolveu em um acidente com um carro alegórico de escola de samba na noite de quarta-feira (dia 20) e estava internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo a direção do hospital, a morte ocorreu às 12h10. Raquel subiu no carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, que manobrava na saída da Praça da Apoteose, e acabou imprensada entre a estrutura e um poste quando o veículo se movimentou. Ela foi encaminhada ao hospital e teve uma perna amputada.

A Polícia Civil está investigando o acidente. Foi realizada perícia no local, que fica fora do Sambódromo, e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para esclarecer o que aconteceu.

Após o acidente, o Ministério Público (MP) se pronunciou em nota e pediu que os carros alegóricos sejam escoltados por seguranças no momento da dispersão, já fora do Sambódromo, quando é comum que o público no entorno entre em contato com as alegorias.

Com informações da Agência Brasil