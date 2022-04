Um acidente envolvendo um ônibus elétrico que pertence ao projeto Tarifa Zero deixou, ao menos, uma pessoa ferida na tarde desta quarta-feira (dia 27), na altura do bairro Eldorado. Conforme as primeiras informações, o veículo teria colidido com uma Kombi.

Na última semana, a operação do Tarifa Zero ficou interrompida devido ao trabalho de manutenção nos três veículos elétricos, que voltaram a circular na segunda-feira (dia 25).

Foto: Redes sociais