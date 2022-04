A Delegacia de Defraudações (DDEF) realiza, nesta quinta-feira (dia 28), uma operação contra um casal acusado de roubo, falsidade ideológica e tráfico de drogas. Durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão.



As investigações do setor de inteligência apontam que o homem entrava em hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) se passando por subsecretário de Saúde. O acusado dizia que ia verificar as condições de trabalho das unidades, gravava vídeos com os diretores e roubava receituários de remédios de uso controlado, como hipnóticos e ansiolíticos. O objetivo era obter as medicações em larga escala para praticar o crime “Boa Noite, Cinderela”.



Na operação, os agentes apreenderam aparelhos de telefone celular, computadores e receitas médicas de diversos hospitais.