O governador Cláudio Castro anunciou importantes reforços na saúde durante visitas a cidades do interior do estado nesta quarta-feira (27). O município de Paty do Alferes, no Centro-Sul Fluminense, vai receber R$ 20 milhões para a construção de um hospital municipal. Em Piraí, no Sul Fluminense, o governo do estado destinou um apoio financeiro no valor de R$ 5 milhões para compra de equipamentos e mobiliário e para a implantação de um centro de imagem no Hospital Flávio Leal, que também recebe pacientes de outros municípios do Sul e da Baixada Fluminense.

– Nosso governo tem o compromisso de levar investimentos a todas as regiões do estado, e não só à Região Metropolitana como por muito tempo aconteceu. A união do governo estadual com os municípios tem feito o nosso interior mais forte e o objetivo é tornar a população cada vez menos dependente das cidades metropolitanas, com oferta de serviços, emprego e saúde perto de casa. Não importa se a obra é do governo ou da prefeitura, o importante é o serviço público chegar a quem precisa – destacou o governador Cláudio Castro.

O hospital municipal de Paty do Alferes vai contar com 58 leitos e sua elaboração será por meio do Programa de Apoio Aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI/Construir), da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A primeira parcela será paga no valor de R$ 12 milhões.

Já o investimento anunciado para a casa de caridade em Piraí faz parte do programa EquiparRJ. A Secretaria de Saúde vai financiar cinco dos dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva Dr Alberto Smera, inaugurados no último dia 07 de abril, no hospital. Os outros cinco leitos de UTI serão financiados pelo Ministério da Saúde.



DETRAN E CASA DO TRABALHADOR SÃO INAUGURADOS EM PATY

Os moradores de Paty do Alferes também ganharam um posto do Detran e uma Casa do Trabalhador. O novo posto está instalado em uma ampla loja no Mercado Produtor de Paty e vai oferecer serviços de habilitação e identidade, além do Serviço Auxiliar de Trânsito (SAT). Numa área próxima, no mesmo local, já funciona a unidade de vistoria do departamento. Já a Casa do Trabalhador inaugurada vai beneficiar a população com apoio, orientação, informação, capacitação, qualificação e encaminhamento para atividades de geração de renda.

Castro ainda assinou o Termo de Adesão para construção de 50 unidades habitacionais, por meio do Programa Casa da Gente, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra). A iniciativa vai contar com um investimento de cerca de R$ 8,5 milhões. Termos de Cooperação Técnica para a realização de obras de drenagem e pavimentação asfáltica em ruas dos bairros Zenobiópolis e Arcozelo e para a construção de dois galpões industriais na cidade também foram assinados.

PIRAÍ GANHARÁ 50 UNIDADES HABITACIONAIS

Novas moradias para a população de Piraí também estão a caminho. O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, oficializaram a adesão do município ao Programa Casa da Gente, que prevê a construção de 50 unidades habitacionais na cidade com um investimento de R$ 8,5 milhões. Piraí também recebeu um certificado simbólico dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento. O valor total é de R$ 7.377.798,76 e a primeira parcela é de R$ 4.795.569,19.

– Com a união de esforços conseguimos trazer de volta a credibilidade do Estado do Rio. Esses recursos demonstram a importância que os municípios têm no cenário estadual. Nossa missão é olhar para todas as cidades e garantir a dignidade das pessoas – ressaltou o governador.



ANÚNCIOS DE DIVERSAS OBRAS EM PARACAMBI

Durante agenda em Paracambi, na Praça Castelo Branco, o governador deu o pontapé inicial para diferentes obras no município, por meio de Termos de Cooperação. Entre elas: reforma, ampliação e adequação do Horto Municipal em UVZ – Unidade de Vigilância em Zoonoses; reforma, adequação e ampliação do Complexo Especializado em Saúde; reestruturação do Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça; canalização do Rio Guarajuba e construção de área de lazer. Todas as intervenções serão realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra).

Na cidade, Castro também entregou certificado simbólico dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento. O valor total é de R$ 13.155.680,22 e a primeira parcela é de R$ 8.551.192,14. O governador recebeu, como homenagem, o título de cidadão paracambiense.