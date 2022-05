Fiscais de atividades econômicas da prefeitura de Volta Redonda que trabalharam no cumprimento de medidas sanitárias no auge da pandemia da Covid-19 foram homenageados pela Câmara Municipal. A moção foi entregue na sessão de terça-feira (dia 26).

Responsáveis por garantir que os estabelecimentos comerciais cumprissem as determinações de controle sanitário do Poder Executivo, por meio de incursões e atendimento de denúncias, os fiscais foram essenciais para redução de danos. “Sobreviver à pandemia não foi nada fácil. O país passou, e ainda passa, por sérias dificuldades, mas muitos ainda estão de pé, se reerguendo e dando a volta por cima. E isso só foi possível graças àqueles e aquelas que somaram esforços em prol do bem comum”, exaltou o vereador Rodrigo Furtado (PSD), autor da indicação.

O parlamentar lembrou que muitos donos de empreendimentos podem ter ficado chateados com o rigor, todavia, ele citou a importância do trabalho desempenhado pela categoria. “Tenho certeza que sem o trabalho dos fiscais de atividades econômicas Volta Redonda, que por meses se manteve na triste liderança de mortes pela doença no Sul Fluminense, não estaria hoje em situação mais confortável e pronta para se levantar, pujante como sempre foi ao longo de sua história”, pontuou.

