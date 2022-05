Os brasileiros voltam às urnas em outubro deste ano para escolher o novo presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Só estarão aptos a votar os cidadãos com documento regularizado pela Justiça Eleitoral. O prazo para a emissão, transferência e regularização termina nesta quarta-feira (dia 4).

Em Barra Mansa, a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está disponibilizando serviços de solicitação e regularização do título. O atendimento acontece das 8h às 17h, nos Centro de Referência da Assistência Social (Cras) dos bairros: São Pedro, Pena Forte (Vila Coringa), Morada Verde, Ano Bom, Paraíso de Cima e Vila Natal.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o engajamento dos jovens dentro da faixa etária que já pode ir às urnas no país é o menor já registrado desde quando começou esse tipo de acompanhamento, há 30 anos.

“A baixa procura para a emissão do título por parte dos mais jovens é um dado preocupante, pois eles são o nosso futuro. Esse é o momento de despertá-los para a consciência de participação”, disse o secretário de Assistência Social de Barra Mansa, J. Chagas.

Todas as pessoas com mais de 16 anos estão aptas a irem às urnas, mas quem não tirar o título até esta quarta-feira, só poderá pedir a emissão depois da eleição e votar apenas no próximo pleito, em 2026. Quem tiver o título, mas não completar 18 anos até a eleição, não é obrigado a votar, porém isso não deixa de ser um direito.

Já para os maiores de 18 anos o voto é obrigatório.

Interessados em comparecer aos Cras de Barra Mansa devem estar munidos da seguinte documentação:

– Documento oficial de identidade com foto (frente e verso);

– Comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço);

– Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (quando houver débito);

– Comprovante de quitação do serviço militar, para o alistamento, sendo o requerente do sexo masculino (para homens com 19 anos que ainda não tenham título eleitoral).

Para mais informações, confira os telefones das unidades do Cras em Barra Mansa: Pena Forte (Vila Coringa) – 3323-0436; Ano Bom – 3322-0178; Paraíso de Cima – 3350-7153; São Pedro – 3322-6522; Morada Verde – 3326-3498; Vila Natal – 3349-0534.

Foto: TRE RJ