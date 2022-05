Uma ponte que fica na RJ-145, no bairro Roseira, em Barra do Piraí, desabou na manhã desta segunda-feira (dia 2), levando junto alguns imóveis próximos. Um vídeo compartilhado em redes sociais mostra o desespero de motoristas e pedestres que passavam pelo local. Ainda não há informações sobre feridos.

Há alguns anos, foram realizadas manifestações de moradores e comerciantes pedindo por uma reforma da ponte, que liga o bairro à quadra poliesportiva da comunidade. Os manifestantes apontavam o risco de desmoronamento da ponte. Na ocasião, a prefeitura de Barra do Piraí disse que a reforma já estava planejada.

Cabe ressaltar que, nesse fim de semana, vários bairros do município foram afetados pelo grande volume de chuva. A Defesa Civil chegou a disparar informes para a população, alertando sobre os riscos. De acordo com o órgão, os bairros mais atingidos foram os limítrofes ao rio Piraí, como Roseira, Chalet, Santana de Barra, Carbocálcio, Ponte Vermelha, Ponte do Andrade, Maracanã, Vargem Grande, Muqueca e Centro. Segundo a prefeitura, escolas municipais como Manoel Fonseca, no Centro; Anna Casalli, na Ponte Vermelha; Maria Aparecida Pegas Pereira, na Roseira; e Conde Modesto, no Parque Santana, estão recebendo os desabrigados e desalojados.

A FOLHA DO AÇO entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da prefeitura e está aguardando um posicionamento. Assim que houver um retorno, esta notícia será atualizada.