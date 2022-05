Nesta segunda, terça e quarta-feira (dias 2, 3 e 4), motoristas que trafegarem pela RJ-163 precisarão evitar as Pontes Alambari e Pirapetinga em quatro faixas de horário. As interdições, que têm como objetivo realizar os içamentos das vigas das pontes, seguirão o seguinte cronograma:

Segunda-feira (02/05) – Ponte Alambari, das 14h às 16h

Terça-feira (03/05) – Ponte Alambari, das 8h às 10h

Quarta-feira (04/05) – Ponte Pirapetinga, das 8h às 12h e 13h às 17 h

É importante ressaltar que a interdição é total e os motoristas devem utilizar, como rota alternativa, nos horários informados, a RJ-161.

As intervenções fazem parte das obras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) no trecho Penedo-Capelinha da RJ-163. O Governo do Estado atua na rodovia com restauração da pavimentação, novo acostamento e inclusão de terceira faixa. As obras contemplam ainda a construção de duas pontes, alargamento e reforço de outra, com extensão de 11,46 km, no município de Resende.

