O Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira (dia 2) a contratação do atacante Bruno Santos, de 25 anos, que jogou o Campeonato Carioca deste ano pela Portuguesa-RJ e estava no Brusque-SC, onde disputou também a reta final do Estadual e sagrou-se campeão Catarinense. O novo reforço tricolor, que pertence ao Artsul-RJ, chega por empréstimo até o final da temporada 2022.

Por já ter disputado duas competições nacionais em 2022, a princípio, o atleta não poderá defender o Voltaço na Série C, porém, chega para reforçar a equipe na disputa da Série A2 do Campeonato Carioca e na Copa Rio. Inclusive, ele já está treinando com o elenco e apto a estrear pelo Esquadrão de Aço na primeira rodada da A2, marcada para quarta-feira (dia 4), às 15h, no estádio Eduardo Guinle, diante do Friburguense.

Revelado pelo Nacional-SP, Bruno Santos já defendeu o America-RJ, Corumbaense-MS, Itaboraí-RJ, Serra Macaense-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Goiania-GO, Madureira, Artsul, Portuguesa-RJ e Brusque-SC, seu último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

“Procuramos sempre estar desempenhando o nosso trabalho da melhor maneira possível e tenho certeza que aqui não será diferente. Espero poder contribuir com o Volta Redonda e recolocar o clube no seu devido lugar, de onde não deveria ter saído. Sou um jogador que se doa bastante dentro de campo, que tem uma gana muito forte, procuro estar sempre finalizando e servindo meus companheiros também. Vou trabalhar muito para que possa estar fazendo gols, que é a expectativa maior, para ajudar o clube a conquistar este acesso”, destacou.

O gerente de futebol do Voltaço Zada falou sobre a contratação do atacante Bruno Santos. “Um jogador de muita qualidade, forte, um camisa 9, que traz muitas opções ofensivas para o Rogério trabalhar. Por ele já ter jogado duas competições nacionais, a princípio não poderá disputar a Série C, mas estamos tentando reverter isso, já que foram poucos minutos em campo. De qualquer forma, é uma grande oportunidade, com um valor abaixo de mercado e, com certeza, é um jogador que irá nos ajudar bastante na A2 e na Copa Rio”, afirmou.

Reapresentação

Após folga no domingo, o elenco do Volta Redonda se reapresentou na manhã desta segunda-feira (dia 2), na sede do clube. Os atletas realizaram exames fisiológicos e, em seguida, foram para a academia.

Já na parte da tarde, o técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento técnico e tático no CT Oscar Cardoso, preparando a equipe que irá enfrentar o Friburguense.

Foto: Divulgação VRFC