A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (dia 3) um homem suspeito de envolvimento no homicídio da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, morta com um tiro no pescoço no último domingo (dia 1°), em Angra dos Reis.

O suspeito seria o responsável por transportar de moto o comparsa, que seria o autor dos disparos que tirou a vida da menina.

Ele foi localizado após agentes da 166ª DP, de Angra dos Reis, receberem uma denúncia de que teria sido capturado por traficantes e estaria, naquele momento, no “Beco do Chocolate”. O suspeito seria conduzido ao alto do morro para ser assassinado.

Foto: Polícia Civil