Foi preso, na manhã desta quarta-feira (dia 4), na região de São Gonçalo, o suspeito de ser o atirador que matou Karina Sobral de Souza, de nove anos, no último domingo (dia 1º), em Angra dos Reis. O rapaz, de 20 anos, foi encontrado na casa do pai, no bairro Columbandê.

Na terça-feira (dia 3), a Polícia Civil já havia prendido Felype da Silva Ribeiro, de 18 anos, suspeito de envolvimento no homicídio. Ele seria o responsável por transportar de moto o comparsa, que seria o autor dos disparos que tirou a vida da menina.



O crime

O crime ocorreu na Rua Prefeito João Galindo, no bairro Balneário, onde a vítima estava com a família em uma atividade de lazer. De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar, dois homens estariam cobrando uma dívida de um usuário de drogas e um deles atirou, atingindo Karina na altura do pescoço. A criança morreu na hora e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade.