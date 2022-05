Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta quarta-feira (dia 4), um foragido do sistema penitenciário desde 2013. Ele cumpria pena por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o homem em sua nova residência, no bairro Novo Surubi, em Resende, no Sul Fluminense.