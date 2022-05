A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, um carregamento com 56 pistolas que tinham como destino a cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu na altura do km 18, em Lavrinhas. O material estava dentro do tanque de combustível de um Hyundai HB20, que era transportado na plataforma de um caminhão guincho. Além das armas, 112 carregadores de fabricação estrangeira também foram apreendidos pelos agentes.

O dono do carro estava no caminhão e foi preso em flagrante. Aos agentes, ele admitiu ter recebido o arsenal em Itajaí, Santa Catarina, para entregar em Volta Redonda, e que receberia R$ 5 mil pelo serviço.

O homem foi detido e conduzido à delegacia de Lavrinhas.

Foto: Divulgação PRF