Um homem de 39 anos foi preso e um menor, de 17, apreendido na quarta-feira (dia 4) na Vila Coringa, em Barra Mansa, por tráfico de drogas e porte de arma. O fato ocorreu na Rua H, onde policiais militares averiguavam a informação de elementos armados comercializando drogas.

No local, os dois suspeitos foram abordados e, com eles, os agentes encontraram farto material ilícito. Foram apreendidos um revólver calibre 32 da marca Rossi com quatro munições do mesmo calibre; 37 pinos de cocaína; 50 pedras de crack; 31 invólucros de maconha; um colete balístico; e R$ 40 em espécie.

A dupla foi conduzida para 90ª DP (Barra Mansa), juntamente com o material encontrado. Os responsáveis pelo menor foram chamados na unidade policial. Já o homem foi preso e autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma e corrupção de menor.

Foto: Divulgação PM