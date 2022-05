Uma denúncia a respeito de tráfico de drogas envolvendo do nome do ex-jogador do Botafogo, Jobson, resultou na prisão de dois suspeitos nesta quinta-feira (dia 5) na região da Japuiba, em Angra dos Reis

De acordo com a ocorrência, policiais militares foram ao local da denúncia e foram recebidos por um suspeito, que autorizou a entrada dos agentes na residência. Um segundo elemento foi encontrado dormindo.

Após revista no imóvel, os PMs encontraram 16 trouxinhas de maconha e 12 pinos contendo pó branco.

Em determinado momento, chegou uma mensagem no celular de um dos rapazes vinda do famoso jogador de futebol, dizendo que estava vindo do Rio com arma e drogas. Também no aparelho foram encontradas imagens de um dos suspeitos em um local conhecido como “Boca de fumo do Areal”, com supostos tabletes de maconha e um rádio, deixando claro que o mesmo faz parte de grupo que pratica o tráfico de drogas.

Após a ação, as equipes se dividiram e uma delas abordou o jogador que chegava na região. O trio foi detido na 166ª DP, porém Jobson acabou sendo liberado.

Foto: Divulgação PM