A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (dia 5) um casal suspeito de tráfico de drogas, em Volta Redonda. Visando combater a ação criminosa e interromper o crescente número de homicídios por disputa de território na região, policiais da 93ª DP passaram a monitorar o suspeito, desde sua saída do sistema carcerário, ocorrida em 15 de abril.



Segundo a Polícia Civil, Douglas Rodrigues da Silva, vulgo “DG”, seria uma das lideranças da facção Comando Vermelho e, de acordo com as investigações, controla o tráfico de drogas nos bairros Açude I, II, III e IV, todos em Volta Redonda.

A Polícia constatou que DG e sua companheira faziam transporte de drogas e armas de comunidades de Niterói e do Rio para os bairros de Volta Redonda, sob o comando de Leone da Silva Ribeiro, vulgo “Flamengo”.

Na quinta-feira, policiais do setor de inteligência souberam que o casal faria mais uma viagem e, coordenados pelo delegado titular Dr. Luiz Jorge Rodrigues da Silva, os agentes passaram a acompanhar o veículo onde estava o casal, chegando até a entrada na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Após a confirmação de que o veículo estava na comunidade, a equipe retornou para Via Dutra e solicitou apoio a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que efetuou a abordagem.

No interior do veículo onde estava o casal, foi encontrado um tablete com um quilo de pasta de cocaína, grande quantidade de pedras de crack e uma pistola 9mm municiada. Os dois foram conduzidos para 93ª DP. Douglas já responde a diversos crimes, entre eles cinco homicídios, porte de arma, tráfico e receptação.

Foto: Divulgação