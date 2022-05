A secretaria de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda sinaliza que a partir da segunda quinzena deste mês de maio as viagens oferecidas ao grupo da Terceira Idade serão retomadas. O anúncio oficial acontecerá nos próximos dias, sendo que o destino escolhido está definido: Teresópolis, a 116 km da Cidade do Aço. A estimativa é que 7.820 integrantes do programa participem do tour pelo município da Região Serrana do Estado do Rio.

Para retomar o passeio, o Palácio 17 de Julho – que sabe tirar proveito político dessas viagens – abriu licitação de contratação de agência de turismo especializada em gerenciamento de viagens. A concorrência na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item está marcada para quinta-feira (dia 12).

O edital estabelece que pacote contemple transporte, hospedagem com um pernoite e baile com música ao vivo. O cardápio deve contemplar croutons de fusilli com páprica defumada, mousse salgada com torradas, grissinis de alecrim compõem o variado cardápio que será serviço para a turma no luxuoso hotel, além de inúmeras opções de sobremesas, bolos, caldos e frutas frescas da estação.

O custo calculado por passageiro é da ordem de R$ 504,20, totalizando cerca de R$ 3,9 milhões de gasto aos cofres públicos de Volta Redonda.

Requisitos

Entre os requisitos exigidos no edital de licitação, a empresa deve ter cadastro no Cadastur, do Ministério do Turismo, e atestado de capacidade técnica e operacional na realização de passeios turísticos com idosos, tudo para garantir a segurança e o bem-estar dos viajantes. A atividade turística prevê a participação de 17 grupos de 460 pessoas, entre os meses de junho a novembro.

Teresópolis como destino não chega a ser uma novidade. No ano de 2016, oito ônibus partiram também rumo à cidade serrana. O fato, no mínimo curioso, é que a licitação para escolher a agência de turismo aconteceu no mesmo dia da primeira viagem, 9 de maio.

Segundo a legislação, no serviço público, o empenho tem que ser prévio. Nesse caso não poderia ocorrer, visto que o serviço já começara a ser executado, mesmo antes de ser conhecida a empresa vencedora da “concorrência pública”, regulamentada pela Lei 8666.

Foto: arquivo