Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (dia 9), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras. A colisão entre os veículos aconteceu na altura do km 238.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas que estavam no caminhão, têm 43 e 58 anos, e foram socorridas com ferimentos leves. Já os passageiros do carro, um homem de 41 e outro de 42 anos, sofreram ferimentos moderados. Todos foram levados para o Hospital Universitário de Vassouras.

Foto: Reprodução