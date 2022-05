Uma casa no bairro São Sebastião foi incendiada após dois botijões de gás pegarem fogo nesse domingo, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua 28 de maio, no bairro São Sebastião. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a cozinha e um quarto do imóvel.

A equipe foi acionada por um vizinho e conseguiu controlar as chamas. Dois homens, que seriam moradores do imóvel, foram levados para um hospital, por terem inalado fumaça. Não há informações sobre o estado de saúde deles.