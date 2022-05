A assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pinheiral informou que o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (dia 9) e já está em casa com a família. Seu estado de saúde é estável e segue recebendo acompanhamento médico com previsão de retorno às suas atividades na próxima semana.

O prefeito se sentiu mal na madrugada de segunda-feira (dia 2) e foi levado ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu os primeiros socorros e posteriormente encaminhado para o Hospital Unimed com problemas cardíacos. Ele foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade hospitalar e após passar por uma bateria de exames e um Cateterismo foi diagnosticado com Miocardite, uma inflamação da camada média da parede do coração que geralmente é causada por uma infecção viral e pode estar relacionada com a Covid-19, doença a qual o prefeito testou positivo em fevereiro deste ano.