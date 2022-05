A partir da próxima quinta-feira (dia 12), Vassouras sediará a Conferência Distrital 2021-2022, evento do Rotary Distrito 4571. Batizada de “Café para Albert Sabin”, o encontro promovido pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo acontece até domingo (dia 15) no Centro de Convenções da Universidade de Vassouras.

“Ao longo de quatro dias, o Centro de Convenções General Sombra, que já é uma referência, deve receber entre 800 e 1.000 pessoas. Será uma importante movimentação para a economia vassourense, com alta ocupação dos meios de hospedagem e grande fluxo em restaurantes, cafeterias e atrativos turísticos”, disse o secretário da pasta, Wanderson Farias.

As tratativas para o evento começaram em novembro do ano passado, quando o governador do Rotary 4571, Cláudio Maurício Zyngier, e sua equipe estiveram em Vassouras para visita técnica. Em março deste ano, o prefeito Severino Dias se reuniu com o governador e o secretário para alinhar a logística da Conferência Distrital.

“É uma honra para Vassouras receber o evento de uma associação voltada para ajudar as pessoas e promover a melhoria da sociedade”, disse o chefe do Executivo, que estará presente na abertura da Conferência.

Durante a Conferência Distrital do Rotary o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café será divulgado. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site www.rotary4571.org.br/evento/1649.

“Juntos, vamos celebrar a contribuição do cientista Albert Bruce Sabin para a maior campanha do Rotary, a erradicação da poliomielite”, diz a mensagem assinada pelo governador Cláudio Zyngier e sua esposa, Dora Zyngier.

Foto: divulgação