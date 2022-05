A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de quarta-feira (dia 11), uma mulher gestante, de 36 anos, que transportava drogas em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Niterói, no Rio. A abordagem aconteceu no posto da PRF no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A passageira ainda estava com o filho, um menino de 5 anos de idade. Com ela, os agentes encontraram 10 tabletes de cocaína, todos escondidos em uma bolsa, além de acessórios para o consumo da droga.

Aos policiais, a mulher admitiu que entregaria o material entorpecente para um desconhecido na rodoviária de Niterói e que receberia uma determinada quantia para o serviço. Ela foi levada para a delegacia de Piraí e a criança encaminhada ao Conselho Tutelar.

Foto: Divulgação PRF